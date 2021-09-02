В центре «Вектор» рассказали о начале исследований «ЭпиВакКороны» на детях

Центр «Вектор»: дата начала исследований «ЭпиВакКороны» на детях пока не определена

Дата начала исследований российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на детях пока не определена. Об этом заявила замглавы центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих, передает РИА Новости.

По ее словам, исследование российской вакцины на несовершеннолетних станет возможным, когда «ЭпиВакКорона» пройдет полный цикл исследований на взрослых. После этого будут проводиться шесть независимых исследований на детях, в ходе которых будет постепенно понижаться возраст от 14-17 лет до нуля-шести месяцев.

Непомнящих также рассказала, что более 1,8 миллиона доз «ЭпиВакКороны» выпустили в гражданский оборот. Всего, по данным на 25 августа, произведено более пяти миллионов доз и два с половиной миллиона полных комплектов.

Ранее в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона-Н». В испытаниях препарата примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.