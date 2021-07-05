Зарегистрировано название новой российской вакцины от коронавируса

Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для новой российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», сообщается на сайте ведомства..

Препарат разработан новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат пока не получил необходимого для использования в России одобрения регулирующих органов.

«Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" ("ЭпиВакКорона-Н"), проходящей в настоящее время клинические исследования», — говорится в сообщении Роспатента.

«ЭпиВакКорона-Н» отличается от предыдущего варианта — «ЭпиВакКорона» — технологическими особенностями производства. Действующие вещества при этом совпадают у обоих препаратов.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года. Она создана на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка коронавируса. Предполагается, что новая вакцина будет состоять из трех компонентов. Интервалы между их введением составят 21 и 60 дней.