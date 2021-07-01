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Названо отличие «ЭпиВакКороны-Н» от прошлой версии

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» отличается от своей предыдущей версии «ЭпиВакКорона» лишь некоторыми технологическими особенностями производства. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель руководителя государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. Ее цитирует РИА Новости.

Она уточнила, что действующие вещества вакцины не изменились. «Единственное — два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — пояснила специалист. При этом, по ее словам, буква «Н» в названии «ЭпиВакКорона-Н» означает «новая», а также отсылает к месту создания вакцины — Новосибирску.

Непомнящих рассказала, что «Вектор» рассчитывает на ввод «ЭпиВакКороны-Н» гражданский оборот в ближайшие месяцы.

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н» 28 июня. Новую вакцину будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения. Ее разработали на основе пептидных антигенов.

В апреле этого года Минздрав выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». В испытаниях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Закончить исследование планируется до 30 сентября.

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