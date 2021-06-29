Вакцину «ЭпиВакКорона» начнут выпускать в виде шприц-доз. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает ТАСС.

Научный центр получил обновленное регистрационное удостоверение на вакцину, по этой причине ее могут производить в новом формате. Шприц-доза позволяет существенно сократить время вакцинации, так как при процедуре медик не набирает препарат в шприц.

«Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей», — сказали в «Векторе». Также шприц-доза проста в использовании и подойдет для городов и удаленных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Новую вакцину будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения. Ее разработали на основе пептидных антигенов. Такая же технология производства использовалась для создания «ЭпиВакКороны».