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Россиянам разрешили прививаться от коронавируса с любым уровнем антител

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов разрешил россиянам прививаться от коронавируса с любым уровнем антител. Однако лучше вакцинироваться спустя полгода после болезни, посоветовал эксперт, сообщает ТАСС.

Семенов объяснил, что в процессе формирования иммунитета к коронавирусу значимо не количество антител, а их качество —способность нейтрализовать инфекцию. Поэтому сделать прививку от COVID-19 может каждый россиянин с любым числом антител после заболевания. Особенно по происшествии длительного времени после болезни, хотя бы полугода, добавил он.

Ученый объяснил, что вакцинация напоминает иммунной системе,« куда конкретно надо атаковать коронавирус». По его мнению, прививка помогает с минимальными потерями вырабатывать эффективные качественные антитела.

Ранее россиянам назвали оптимальный уровень антител для ревакцинации. При этом эксперт заявила, что предположить, как долго в организме будут сохраняться антитела, невозможно.

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