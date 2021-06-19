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Москвичей призвали привиться от коронавируса независимо от наличия антител

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Москвы призвали жителей сделать прививку от коронавируса независимо от наличия антител. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

По словам Раковой, число повторных случаев заражения в столице за две недели увеличилось в два раза.

Она подчеркнула, что наличие антител не значится в перечне медицинских противопоказаний к вакцинации. Вице-мэр отметила, что человек с антителами «ничего не потеряет, а только усилит свою защиту» после прививки.

«А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем», —сказала Ракова.

За последние сутки в столице зафиксировали рекордные показатели новых случаев коронавируса — 9120. Днем ранее было выявлено 9056 случаев. В Москве введена обязательная вакцинация для определенных групп граждан. В частности, решение затронуло сотрудников предприятий и организаций, которые общаются с людьми в силу своей работы.

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