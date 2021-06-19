Обозначены сроки действия новых правил оказания плановой медпомощи в Москве

Департамент здравоохранения Москвы обозначил сроки действия новых правил оказания плановой медицинской помощи только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сообщаем, что порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер», — разъяснили в Депздраве.

Отмечается, что оказание плановой медпомощи в столичных стационарах будет возвращено в прежний режим, когда ситуация в Москве станет менее напряженной и стабилизируется. В ведомстве подчеркнули, что новые меры введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса. Предполагается, что ожидаемый срок их действия составит около месяца и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Ранее Департамент здравоохранения сообщил, что в Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови. При этом в ведомстве заявили, что права на получение медпомощи для граждан не ограничиваются. Кроме того, экстренная помощь, как и прежде, будет оказываться всем.