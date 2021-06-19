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Обозначены сроки действия новых правил оказания плановой медпомощи в Москве

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Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»

Департамент здравоохранения Москвы обозначил сроки действия новых правил оказания плановой медицинской помощи только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сообщаем, что порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер», — разъяснили в Депздраве.

Отмечается, что оказание плановой медпомощи в столичных стационарах будет возвращено в прежний режим, когда ситуация в Москве станет менее напряженной и стабилизируется. В ведомстве подчеркнули, что новые меры введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавируса. Предполагается, что ожидаемый срок их действия составит около месяца и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Ранее Департамент здравоохранения сообщил, что в Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови. При этом в ведомстве заявили, что права на получение медпомощи для граждан не ограничиваются. Кроме того, экстренная помощь, как и прежде, будет оказываться всем.

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