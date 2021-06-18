Россиянам рассказали о самых опасных мутациях коронавируса

Самой опасной мутацией будет та, которая поменяет антигенную структуру коронавируса, ведь антитела после вакцины и перенесенной инфекции бесполезны. Об этом рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев в разговоре с Ura.ru.

По словам специалиста, наиболее неприятные мутации могут поменять структуру вируса. Он может так измениться, что в мире не будет ни одного человека с иммунитетом.

«Из всех, кто привит, из всех, кто переболел, они все будут опять на нулевой позиции», — отметил Зверев.

Он добавил, что в настоящее время нет оснований полагать, что пандемия COVID-19 начнется заново. По его утверждению, за этим штаммом следят специалисты, он появляется из дикой природы.

В свою очередь завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал опасными мутации, позволяющие коронавирусу обходить антитела.

Ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери объяснил высокий темп распространения индийского штамма коронавируса. По его словам, он быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле, поэтому инфицированные им могут заражать других, даже не зная, что заражены сами.