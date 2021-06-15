Иммунолог связал рост заболеваемости COVID-19 с появлением московского штамма

Причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 в России мог стать так называемый московский штамм. Об этом в беседе с Ura.ru заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского, штамма», — считает медик.

Он напомнил, что о мутациях коронавируса ранее говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, высокая смертность связана с неэффективностью старых схем лечения у зараженных новым штаммом. «Надо заново все схемы лечения разрабатывать», — добавил Болибок.

Ранее стало известно, что еще три российских региона ужесточили ограничения из-за роста числа больных коронавирусом: Бурятия, Хабаровский край и Мурманская область. Аналогичное решение было принято властями Москвы и Санкт-Петербурга.