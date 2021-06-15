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Мишустин дал поручение в связи с вакцинацией

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы Северного Кавказа к тому, чтобы как можно быстрее закончить работы в рамках вакцинации населения от коронавируса. Об этом во вторник передает РИА Новости.

«Мы в постоянном режиме смотрим на цифры, и, к огромному сожалению, показатели по вакцинации в округе одни из самых низких по стране», — заявил Мишустин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Также глава правительства России отметил, что на данный момент идут попытки справиться с этой ситуацией.

Кроме того, Мишустин поручил заниматься активным информированием граждан о пользе вакцинации от COVID-19, а также контролированием работ по проведению прививочной кампании. Премьер-министр напомнил, что необходимо не забывать о последствиях отказа от вакцинации.

Ранее сообщалось, что Кремль одобрил любые меры по организации вакцинации в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у глав регионов остаются особые полномочия на фоне пандемии, которые распространяются на прививочные кампании.

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