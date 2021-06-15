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Кремль одобрил «любые меры» для активизации вакцинации

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Для активизации процесса вакцинации в стране хороши «любые меры». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 15 июня, ТАСС.

«Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации», — сказал официальный представитель президента России.

Песков при этом положительно ответил на вопрос об уместности мер стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации.

«Никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии», — напомнил представитель Кремля, отметив, что, «руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые на земле считают необходимыми».

Ранее Песков объяснил отсутствие прививки от COVID-19 у него самого. По словам пресс-секретаря президента России, после перенесенной болезни имеет большое количество антител к коронавирусу.

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