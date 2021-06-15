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В России выявили 14 185 новых случаев коронавируса

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 236 593. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России выявили 13 721 заболевшего, темп прироста составил 0,27 процента. Максимальное число заражений, зафиксированное в июне, на данный момент составляет 14 723 — до этого такие показатели регистрировали в феврале.

14 185
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (6805), Московской области (1135) и Санкт-Петербурге (902). Меньше всего — в Еврейской автономной области (6), Магаданской области (4) и Ненецком автономном округе (1).

За сутки в России умерли 379 человек, всего с начала пандемии — 127 180.

Суточный показатель выздоровлений составил 8597, общий — 4 818 244.

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