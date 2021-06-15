Вирусолог дал прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом

В течение месяца заболеваемость COVID-19 в России может снизиться. Такой прогноз дал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в 2020 году спад заболеваемости был достигнут к 15 июня. Он отметил, что в этом году произошло смещение волн заболеваемости, и весенний подъем, ожидавшийся где-то в конце апреля, начался лишь в июне.

«Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время», — сказал вирусолог.

Чепурнов также добавил, что одним из главных способов борьбы с пандемией коронавируса является вакцинация.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала вакцинации в стране привились 18 миллионов человек, это более 12 процентов населения. В ходе общения с лауреатами госпремий в области науки и технологий он подчеркнул, что ни одного серьезного осложнения зафиксировано не было. Один из собеседников главы государства отметил, что для выработки коллективного иммунитета, достижения главной цели вакцинации, следует привить не 18 миллионов, а 118.