Путин раскрыл число привившихся от коронавируса россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала вакцинации в стране привились 18 миллионов человек, это более 12 процентов населения. В ходе общения с лауреатами госпремий в области науки и технологий он подчеркнул, что ни одного серьезного осложнения зафиксировано не было, сообщает «Интерфакс».

Один из собеседников главы государства заметил, что для выработки коллективного иммунитета, целью которого является вакцинация, следует привить не 18 миллионов, а 118 (около 80 процентов).

На это Путин ответил, что 118 миллионов (80 процентов), может быть, и не надо, а надо, чтобы 60 процентов имели иммунитет. Речь идет как о вакцинировавшихся, так и переболевших COVID-19. Глава государства подчеркнул, что вакцинирование надо ускорить.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 13 510 случаев заражения коронавирусом — максимальное значение с 15 февраля. Самая тяжелая обстановка сложилась в Москве, где 6 701 случай заражения — больше было в последний раз 26 декабря. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей.

Россия заметно отстает от лидеров по вакцинации населения. Так, еще к началу мая в Израиле было привито более половины всех жителей и 75 процентов взрослого населения. В США по состоянию на начало мая уже был привит в два раза больший процент населения, чем в России на данный момент. К середине мая более 70 процентов взрослых жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 40 процентов совершеннолетних британцев сделали обе прививки.

В качестве причин низких темпов вакцинации в России эксперты называют дефицит произведенных доз препаратов и недоверие граждан к сведениям о вакцине. По последнему показателю, согласно оценке Credit Suisse, Россия находится на последнем месте среди восьми крупнейших развивающихся стран. Мэр Москвы Сергей Собянин указывал, что доля привившихся в столице меньше, чем в любом европейском городе.