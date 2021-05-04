Названы причины низких темпов вакцинации в России

Темпы вакцинации населения в России ниже ожидаемых в том числе из-за дефицита произведенных доз препаратов и недоверия граждан к сведениям о вакцине. Такие причины назвало Associated Press, на материал которого обратило внимание РБК.

Associated Press отмечает, что Россия отстает по темпам вакцинации от других стран, в том числе от США, где первый компонент препарата получили 43 процента населения. В то же время в России на конец апреля прививку получили около 8 процентов граждан.

Согласно планам вакцинации, уже к осени 60 процентов взрослого российского населения должны быть привиты. Однако для достижения этой цели, как считает аналитик Александр Драган, на середину июня число привитых должно быть вдвое больше, чем в настоящее время. «Мы должны начать прививать по 370 тысяч ежедневно, начиная с завтрашнего дня», — рассказал специалист в беседе с AP.

Издание подчеркивает, что наибольшее влияние на процесс вакцинации оказывает дефицит препаратов. Также авторы материала отнесли к причинам позднюю информационную кампанию в поддержку препаратов против COVID-19 и противоречивые заявления властей.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. По его словам, для этого организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.