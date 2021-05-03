ВОЗ даст оценку «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку российской вакцине от коронавируса «Спутник V» летом. Об этом на брифинге заявила эксперт организации Марианджела Симао, трансляция доступна на YouTube.

По ее словам, ВОЗ рассчитывает «провести оценку вакцины в конце июня или, вероятно, в июле». Она отметила, что для этого нужно полное досье по препарату, а также его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства.

Симао отметила в настоящее время у организации нет полного досье по российскому препарату. «Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". А потому производитель может добавлять информацию в процессе, когда уже идет оценка», — отметила она.

Эксперт добавила, что команда ВОЗ уже две недели находится в России и проводит оценку клинических испытаний «Спутника V». Кроме того, сотрудники в ближайшее время начнут инспектировать производства. Отмечается, что этот процесс будет проходить с 10 мая по первую неделю июня. В общей сложности планируется изучить пять производств.

Симао также рассказала, что на этой неделе должна быть окончательно завершена оценка китайской вакцины от Sinopharm.

В апреле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил заинтересованность в широком использовании вакцины от коронавируса «Спутник V»

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.