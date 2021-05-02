«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса

Российскую вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона» можно назвать эффективной сразу против трех штаммов коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где была разработана эта вакцина.

Согласно результатам экспериментальной проверки, антитела, вырабатываемые благодаря препарату, обладают нейтрализующей активностью в отношении классического, а также британского и южноафриканского штаммов.

Вдобавок в «Векторе» отметили, что результаты наблюдений не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование антител.

2 мая генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, получившей регистрацию — это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.