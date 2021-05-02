Названы сроки сохранения иммунитета после вакцины «КовиВак»

Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Иммуногенность вакцины оценивается в 85 процентов. «Наш опыт - порядка восьми месяцев. Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», — сказал Ишмухаметов.

В конце апреля сообщалось, что разработчики подали документы на во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Минздрав зарегистрировал «КовиВак» в феврале, промышленное производство официально началось 25 марта.