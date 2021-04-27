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Россиянам рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

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Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших прививку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом случае может потребоваться третья доза вакцины или введение другого препарата. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает «Российская газета».

«Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации», — заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что прежде всего это касается пептидных вакцин, к которым, в частности, относится российская «ЭпиВакКорона». Им характерно меньшее разнообразие формирующихся антител.

«Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустерного — усиливающего — эффекта, и антитела появляются», — добавил директор НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

В России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется введение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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