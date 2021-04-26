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В пяти регионах России нашли нарушения при вакцинации от COVID-19

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В пяти регионах России выявили нарушения при вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора страны Александр Буксман, передает ТАСС.

По словам Буксмана, речь идет о Краснодарском крае, Владимирской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях. Он отметил, что в данных регионах пресекли нарушения порядка и условий вакцинации, а также правил перевозки и хранения препарата.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о возможных послаблениях для тех, кто сделал прививку, заявил, что нельзя делить общество. По его словам, нужно создать коллективный иммунитет.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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