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Матвиенко назвала срок снятия всех коронавирусных ограничений в России

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Коронавирусные ограничения отменят к осени, если россияне будут активно вакцинироваться. Такие сроки назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я по-прежнему уверена, что с развитием массовой вакцинации будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены», — заявила Матвиенко. Она добавила, что ни властям, ни гражданам не стоит расслабляться, поскольку коронавирус может перейти в сезонную форму инфекции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации дают надежду на скорое снятие коронавирусных ограничений. От инфекции привились уже восемь миллионов россиян.

В России по-прежнему действует обязательный масочный режим, а количество посетителей в музеях и на выставках не должно превышать 50 процентов общей вместимости помещений.

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