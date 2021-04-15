Названо недостающее число привитых для снятия ограничений в Москве

Москве недостает еще примерно 1,2 миллиона жителей с иммунитетом к коронавирусу, чтобы можно было снимать ограничения. Такое число в разговоре с НСН назвал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Еще миллион двести тысяч привитых — и мы выйдем на резкое снижение числа заболевших, и передача коронавирусной инфекции должна остановиться. Когда это случится, власти могут уже думать о снятии ограничений», — сказал он.

По его словам, сейчас в столице насчитывается один миллион привитых и еще миллион официально переболевших COVID-19. При этом перенесших инфекцию по факту может быть гораздо больше, поскольку у некоторых граждан болезнь могла протекать без симптомов.

Болибок уточнил, что на одно зарегистрированное заболевание предположительно приходится четыре-пять незарегистрированных, поэтому количество переболевших москвичей может доходить до пяти-шести миллионов. «Плюс миллион вакцинированных. Это семь миллионов, что получается около 60 процентов от 12-миллионного населения Москвы», —подсчитал врач, отметив, что для коллективного иммунитета необходимо достигнуть показателя в 70 процентов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко говорил, что цифры свидетельствуют о затухании эпидемии в столице. Чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета, необходимо привить хотя бы половину людей из групп риска.