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Вирусолог назвал подверженных хронической форме COVID-19 людей

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У людей с низким иммунитетом коронавирус может протекать в хронической форме, заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«[Если у человека] есть какие-то заболевания иммуносупрессирующие, возможна вот такая, будем считать для простоты, хроническая форма, когда вирус долго реплицируется в организме», — отметил специалист. Такие случаи, по его словам, могут возникать крайне редко, когда человек имеет настолько поврежденный иммунный статус, что антитела очень плохо вырабатываются, и поэтому вирус бытует в течение долгого времени.

Ранее академик РАН Александр Чучалин подтвердил информацию о том, что коронавирус может протекать в хронической форме. Он рассказал, что инфекцией можно заразиться несколько раз, и назвал нетипичные осложнения, которые вызывает постковидный синдром. Среди них он особенно отметил опасность развития стресса.

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