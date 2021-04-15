Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19

Академик РАН Александр Чучалин подтвердил информацию о том, что коронавирус может протекать в хронической форме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что коронавирусом можно заразиться несколько раз и назвал нетипичные осложнения, которые вызывает постковидный синдром. Среди них он особенно отметил опасность развития стресса.

«Американцы считают, что COVID-19 привел к стрессовому состоянию общества. 8 из 10 человек указали, что пандемия привела к стрессу. Это потрясающе, я не знаю ни одной другой болезни, которая оказала бы такое влияние», — сказал ученый. По его словам, у 27 процентов переболевших коронавирусом зафиксирован синдром хронической усталости.

Ранее Чучалин заявлял о существовании ряда серьезных осложнений после COVID-19. По его словам, вирус поражает сердце, легкие, поджелудочную железу, печень, почки, а также может вызвать хроническую гипоксемию (понижение содержания кислорода в крови) и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов).