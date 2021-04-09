Онищенко назвал число москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу сформировался примерно у двух миллионов москвичей, это пятая часть жителей. Такое число назвал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, COVID-19 переболели примерно 1,1 миллиона горожан, и скорее всего после болезни у них появились антитела. Еще около одного миллиона человек привились. «Вот два миллиона — десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет, два миллиона из десяти — это пятая часть», — подсчитал парламентарий, отметив, что нет точных данных по молодежи, которая часто переносит болезнь бессимптомно и не знает об этом.

Он указал, что цифры говорят о затухании эпидемии в столице. «Мы уже где-то к трети [имеющих иммунитет] подбираемся. Есть некая прослойка, которая сегодня создает барьер», — сказал Онищенко.

Депутат добавил, что надо привить хотя бы половину граждан из групп риска, тогда можно говорить о формировании коллективного иммунитета.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть достигнут к августу или раньше, это будет зависеть от скорости вакцинации.