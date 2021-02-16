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Онищенко сообщил о сформированном популяционном иммунитете к COVID-19 в Москве

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популяционный иммунитет к коронавирусу сформировался в Москве благодаря вакцинации и переболевшим горожанам, у которых появились антитела. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, в столице инфекцию перенесли около 900 тысяч человек. Прививку получили более 500 тысяч жителей. Также в городе проживают те, у кого не был диагностирован COVID-19, но они приобрели иммунитет.

«Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета... в Москве во всяком случае он уже точно есть. Москва демонстрирует достаточно устойчивый [иммунитет]», — сказал Онищенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что до формирования популяционного иммунитета необходимо соблюдать ограничения по коронавирусу.

15 февраля столичный мэр Сергей Собянин допустил, что в городе продолжат снимать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет и дальше улучшаться. В перспективе власти могут отменить запрет на фестивали и массовые мероприятия.

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