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Попова назвала долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
Продолжение: Попова допустила отказ от масок в России в 2021 году

Иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25 процентов россиян. Такую долю назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — подчеркнула Попова.

Также она выразила надежду, что в 2021 году в России можно будет отказаться от ношения медицинских масок. Эта надежда, по ее словам, вызвана тем, что «мы научились жить с этим вирусом» и с вакцинацией.

Ранее академик РАН Арег Тотолян рассказал, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции в России растет. Так, в разных регионах он составляет от 5,1 процента до 65,3 процента. При этом ранее эта доля составляла 4,3-50,2 процента. Кроме того, в пяти регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза, отметил он.

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