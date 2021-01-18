Власти запланировали за несколько месяцев привить 20 миллионов россиян

Согласно предварительному плану властей по вакцинации, за ближайшие несколько месяцев сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 миллионов граждан России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает в понедельник, 18 января, ТАСС.

При этом она отметила, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, торопиться с вакцинацией не следует.

«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала вице-премьер.

Также она рассказала о целях прививочной кампании, достижение которых позволит победить эпидемию. По ее словам, требуемый уровень вакцинации без учета переболевших и детей до 18 лет составляет 60 процентов населения России, или 68,6 миллиона человек.

15 января Голикова заявила, что у российских властей есть возможности провести бесплатную вакцинацию граждан с любой долей популяционного иммунитета — «хоть 60 процентов, хоть 70 процентов, хоть 90 процентов». Она отметила, что главное при этом — желание самих людей сделать прививки.