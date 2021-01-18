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Власти запланировали за несколько месяцев привить 20 миллионов россиян

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Согласно предварительному плану властей по вакцинации, за ближайшие несколько месяцев сделать прививку от коронавируса смогут свыше 20 миллионов граждан России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает в понедельник, 18 января, ТАСС.

При этом она отметила, что россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, торопиться с вакцинацией не следует.

«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала вице-премьер.

Также она рассказала о целях прививочной кампании, достижение которых позволит победить эпидемию. По ее словам, требуемый уровень вакцинации без учета переболевших и детей до 18 лет составляет 60 процентов населения России, или 68,6 миллиона человек.

15 января Голикова заявила, что у российских властей есть возможности провести бесплатную вакцинацию граждан с любой долей популяционного иммунитета — «хоть 60 процентов, хоть 70 процентов, хоть 90 процентов». Она отметила, что главное при этом — желание самих людей сделать прививки.

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