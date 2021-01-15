Россия
 
Последние новости
Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Женщина умерла во время съемки селфи из-за упавшего рядом мужчины
Макгрегор назвал желаемого соперника в поединке за титул
Чересчур откровенное платье популярного бренда сочли способным вызвать боль
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19
Россиян предупредили о смертельной опасности гриппа при коронавирусе
Найдена самая дорогая квартира Новой Москвы
Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы
Новости партнеров
Прослушать новость

Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Россия имеет возможности бесплатно вакцинировать население от коронавируса для достижения любой доли популяционного иммунитета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, у властей есть возможности провести бесплатную вакцинацию россиян с любой долей популяционного иммунитета — «хоть 60 процентов, хоть 70 процентов, хоть 90 процентов». Она заметила, что главное при этом — желание самих граждан сделать прививки.

Вице-премьер попросила специалистов своевременно передавать информацию об изменениях в ситуации для оперативной корректировки решений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России и назвала это большим достижением. Массовая вакцинация, по ее словам, должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19
Россиян предупредили о смертельной опасности гриппа при коронавирусе
Названа главная ошибка в сдерживании пандемии
Кудрин объявил о начале третьей волны коронавируса