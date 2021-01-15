Голикова рассказала о бесплатной вакцинации от коронавируса

Россия имеет возможности бесплатно вакцинировать население от коронавируса для достижения любой доли популяционного иммунитета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, у властей есть возможности провести бесплатную вакцинацию россиян с любой долей популяционного иммунитета — «хоть 60 процентов, хоть 70 процентов, хоть 90 процентов». Она заметила, что главное при этом — желание самих граждан сделать прививки.

Вице-премьер попросила специалистов своевременно передавать информацию об изменениях в ситуации для оперативной корректировки решений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России и назвала это большим достижением. Массовая вакцинация, по ее словам, должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».