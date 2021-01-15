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Россиян предупредили о смертельной опасности гриппа при коронавирусе

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Фото: Сертач Каяр / РИА Новости

Россиян предупредили о смертельной опасности гриппа при коронавирусе. Директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что одновременное заболевание коронавирусом и гриппом может привести к усилению тяжести инфекции и даже летальному исходу. Он сказал об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой в пятницу, 15 января, передает «Интерфакс».

«Достоверно было показано, что смешанная инфекция гриппа с последующим заражением новым коронавирусом, с одной стороны, приводит к значительному снижению репликации нового коронавируса более чем в миллион раз, но при этом приводит к усилению тяжести сезонного гриппа на модельных животных, вплоть до летального исхода», — сказал Максютов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».

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