Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60 процентов россиян за год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. О такой возможности сообщает ТАСС.

По ее словам, это очень большое достижение. «И, конечно, я абсолютного согласна с коллегам, которые говорят о том, что в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой», — сказала она.

Массовая вакцинация, по ее словам, должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

Ранее Попова анонсировала регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19. По словам главы службы, это произойдет в ближайшие дни, когда регистрационное удостоверение на свою вакцину против коронавируса получит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. С 5 декабря в стране делают прививки препаратом «Спутник V».