Мир
 
Последние новости
Казахстан остановил транзит нефти через Россию
Российский врач назвал опасность британского штамма коронавируса
Футболистов сборной России захотели вакцинировать от коронавируса
Боня рассказала о жизни на улице и ночевках на вокзале
В московском метро задумали построить около 30 километров линий к концу года 
Россиянина в Белоруссии обвинили в покушении на милиционеров
Моряк три дня дрейфовал в море после отказа двигателя яхты и радиостанции
Умер эксперт из «Битвы экстрасенсов»
Власти Польши начали проверку из-за проблем Cyberpunk 2077
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы страны с самым высоким доверием к вакцинам от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вьетнам, Индия и Китай являются мировыми лидерами по доверию населения к вакцинам от COVID-19. К таким выводам пришла Всемирная независимая сеть рыночных исследований и опросов общественного мнения (WIN) по итогам масштабного опроса, его результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Согласно исследованию, доверие к вакцинам особенно сильно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Во Вьетнаме доля граждан, желающих вакцинироваться от коронавируса, достигает 98 процентов. В Индии и Китае этот показатель составляет 91 процент.

В Европе лидерами стали Дания и Финляндия. Там доля граждан, желающих привиться от коронавируса, составляет 87 и 81 процент соответственно. Этот показатель существенно ниже в других странах региона. Например, во Франции всего 44 процента респондентов заявили о готовности вакцинироваться, в Хорватии — 41, а в Сербии — всего 38.

Всего в опросе приняли участие почти 27 тысяч человек из 32 стран.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19
Журналист The New York Times назвал российскую вакцину подлинным достижением
Медики допустили возможность необходимости прививаться от COVID-19 раз в полгода