Названы страны с самым высоким доверием к вакцинам от COVID-19

Вьетнам, Индия и Китай являются мировыми лидерами по доверию населения к вакцинам от COVID-19. К таким выводам пришла Всемирная независимая сеть рыночных исследований и опросов общественного мнения (WIN) по итогам масштабного опроса, его результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Согласно исследованию, доверие к вакцинам особенно сильно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Во Вьетнаме доля граждан, желающих вакцинироваться от коронавируса, достигает 98 процентов. В Индии и Китае этот показатель составляет 91 процент.

В Европе лидерами стали Дания и Финляндия. Там доля граждан, желающих привиться от коронавируса, составляет 87 и 81 процент соответственно. Этот показатель существенно ниже в других странах региона. Например, во Франции всего 44 процента респондентов заявили о готовности вакцинироваться, в Хорватии — 41, а в Сербии — всего 38.

Всего в опросе приняли участие почти 27 тысяч человек из 32 стран.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.