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Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19

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Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Китай, США и Израиль стали странами-лидерами по числу привитых от коронавируса граждан. Такие государства назвало агентство Bloomberg.

По его данным, на сегодняшний день в 41 стране было введено более 24 миллионов доз вакцины от COVID-19. «Доставка еще миллиардов будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались», — пишет агентство.

При этом уточняется, что в статистике учитывается число введенных доз вакцины от коронавируса, а не число людей, прошедших вакцинацию.

На данный момент в Китае уже ввели около девяти миллионов доз вакцны, в США — 7,725 миллиона, в Израиле — 1,692 миллиона. Пятерку лидеров замкнули Великобритания (1,489 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (1,02 миллиона). Россия, которая оказалась на шестом месте, ввела 800 тысяч доз вакцины, однако данные не обновлялись со 2 января.

5 января сообщалось, что более миллиона россиян уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, каждый день в гражданский оборот поступает по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Специалист подчеркнул, что ведется мониторинг состояния привитых, и новых нежелательных реакций не выявлено.

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