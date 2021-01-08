Малышева высказалась о вакцинации от коронавируса

Телеведущая, врач Елена Малышева высказалась в своем Instagram-аккаунте по поводу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Она отметила, что российская вакцина соответствует мировым стандартам. Кроме того, исследования по препарату были опубликованы в одном из самых лучших мировых медицинских журналов The Lancet.

Также Малышева напомнила, что эффективность вакцины составляет 95 процентов. «Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех и резко ослабит коронавирус», — утверждает она.

Врач призвала ставить вакцину людям старше 65 лет и тем, кто страдает ожирением или диабетом. У первой группы высокий риск летального исхода, а у второй — риск попасть в реанимацию. Малышева уточнила, что людям с аллергией на яйца, которым большинство вакцин противопоказаны, можно ставить «Спутник V», поскольку в вакцине нет следов яичного белка.

Однако детям и тем, кто недавно переболел коронавирусом, не нужно прививаться. Также Малышева заключила, что вакцина не даст пожизненного иммунитета, и, скорее всего, повторная вакцинация один раз в два года будет нужна.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что решение о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было принято с учетом его эффективности. По его словам, были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины.