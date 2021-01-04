В России предложили выдавать «ковидные паспорта» переболевшим коронавирусом

«Ковидные паспорта» необходимо выдавать не только вакцинированным россиянам, но и тем, кто вылечился от коронавируса. Такую идею озвучил в беседе с URA.RU заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, в настоящее время в мире рассматривается вопрос сертификации вакцинированных и перенесших инфекцию, однако в России игнорируют последнюю категорию граждан. При этом переболевших COVID-19 россиян больше, чем тех, кто сделал прививку от вируса. «По данным Минздрава, вакцинировано пока что около 800 тысяч человек, а людей, которые имеют антитела — уже несколько десятков миллионов», — уточнил иммунолог. Он счел целесообразным вводить паспорт наличия антител к инфекции.

Кроме того, иммунитет после болезни оказывается более надежным, чем после вакцинации. Так, среди вылечившихся от инфекции граждан заболевает один человек их трех миллионов. «А из вакцинированных "Спутником V", как мы знаем, все-таки один из 20 привитых заболевает», — сказал Нетесов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств.

На российском портале госуслуг с 1 января заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от коронавируса.

В России неоднократно поднималась тема введения «ковид-паспортов» для вакцинированных от коронавируса. Данную идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это «совершенно правильная вещь». В то же время в комитете Госдумы по охране здоровья выступали против инициативы, также ее критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.