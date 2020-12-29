В России сочли неизбежным появление «ковидных паспортов»

«Ковидные паспорта» для граждан, имеющих иммунитет от коронавируса, станут неизбежной реальностью уже в следующем году. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По его словам, в 2021 году такая инициатива может быть реализована для безопасных путешествий. Так, вакцинированные граждане подвергаются значительно меньшим рискам. «Ряд стран будут вводить это быстрее, другие — более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — спрогнозировал Дмитриев.

Он согласился с тем, что подобная идея в настоящее время звучит «немного странно», однако через год такое положение дел станет реальностью, и «никто не будет задавать вопросы».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею о введении «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса россиян. Он счел правильным вводить их одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый имел при себе документ, подтверждающий, что он привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом.

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о специальных паспортах для привитых от коронавируса россиян. В конце ноября член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров назвал подобную меру абсурдной с точки зрения медицины, так как у одних иммунитет может сохраняться несколько месяцев, а у других его хватит всего на месяц.

В мае глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о возможном появлении в России «паспорта иммунитета». Он указывал, что данные о зараженных коронавирусом гражданах содержатся в специальной базе, туда же вносится информация о госпитализированных с признаками пневмонии и о контактировавших с больными.