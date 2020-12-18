Разработчик «Спутника V» оценил идею «ковидных паспортов» после слов Путина

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в разговоре с ТАСС идею международных сертификатов для людей, сделавших прививку от коронавируса. Ее в ходе пресс-конференции 17 декабря озвучил президент России Владимир Путин.

По словам Гинцбурга, он исключительно положительно относится к этой инициативе и считает необходимым реализовать ее как можно скорее. Введение «ковидных паспортов» позволит гражданам почувствовать эффект вакцинации, добавил ученый. «У них появится больше свободы и возможности передвигаться на более дальние расстояния, что, естественно, будет гарантировать безопасность как их, так и окружающих, с кем они будут контактировать», — пояснил разработчик вакцины.

Гинцбруг предположил, что заявление российского лидера ускорит работу министерства здравоохранения по созданию необходимой документации. В таком «паспорте иммунитета» может быть прописано, что человек вакцинирован, у нет подтвержден высокий уровень иммунитета, и он может не носить маску. Однако эти детали следует тщательно проработать, а окончательное решение должны принимать специалисты Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств, заключил глава центра Гамалеи.

В ходе общения с гражданами и журналистами президент допустил обсуждение идеи «ковидных паспортов», однако напомнил о возможности заражения даже вакцинированного человека.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».