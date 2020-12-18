Россия
 
Последние новости
Баржа для достройки «Северного потока-2» снова сменила владельца
В МВД рассказали о выборе дорог для практической части экзамена на права
Извращенец заглянул под юбку девушки и попал под суд
Россиян наняли полоть сорняки в мороз под снегом
МВД анонсировало изменения в сдаче на водительские права
Раскрыто наказание для проводивших экскурсии в пещерах Подмосковья
Праздничное платье смутило покупателей необходимостью носить его без белья
Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе
Торговая война между Китаем и Австралией ужесточилась
США решили лишить Россию доходов с помощью санкций против Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Разработчик «Спутника V» оценил идею «ковидных паспортов» после слов Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в разговоре с ТАСС идею международных сертификатов для людей, сделавших прививку от коронавируса. Ее в ходе пресс-конференции 17 декабря озвучил президент России Владимир Путин.

По словам Гинцбурга, он исключительно положительно относится к этой инициативе и считает необходимым реализовать ее как можно скорее. Введение «ковидных паспортов» позволит гражданам почувствовать эффект вакцинации, добавил ученый. «У них появится больше свободы и возможности передвигаться на более дальние расстояния, что, естественно, будет гарантировать безопасность как их, так и окружающих, с кем они будут контактировать», — пояснил разработчик вакцины.

Гинцбруг предположил, что заявление российского лидера ускорит работу министерства здравоохранения по созданию необходимой документации. В таком «паспорте иммунитета» может быть прописано, что человек вакцинирован, у нет подтвержден высокий уровень иммунитета, и он может не носить маску. Однако эти детали следует тщательно проработать, а окончательное решение должны принимать специалисты Минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств, заключил глава центра Гамалеи.

В ходе общения с гражданами и журналистами президент допустил обсуждение идеи «ковидных паспортов», однако напомнил о возможности заражения даже вакцинированного человека.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил о разработке «лайт-вакцины» от коронавируса
В Госдуме ответили на идею ввести «ковидные паспорта» для вакцинированных
В России заявили о возможности введения «паспорта иммунитета» к коронавирусу