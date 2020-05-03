В России заявили о возможности введения «паспорта иммунитета» к коронавирусу

В России технически возможно ввести «паспорт иммунитета», так как данные о зараженных коронавирусом уже содержатся в специальной базе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что запущенная ранее система содержит сведения о людях с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, в ней есть информация о госпитализированных с признаками пневмонии и о тех, кто с ними контактировал.

Ранее Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. Он также добавил, что снятие ограничений займет определенное время, и отметил необходимость контроля популяционного иммунитета.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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