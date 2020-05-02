Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. Его слова приводит «Интерфакс».

Мурашко также добавил, что снятие ограничений займет определенное время. Глава министерства отметил необходимость контроля популяционного иммунитета: «Когда мы говорим просто - добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания».

Министр здравоохранения России также сказал, что страна оказалась готовой к эпидемии заболевания. Он отметил, что Россия получила преимущество в несколько месяцев, выиграв время, что помогло в своевременном развертывании системы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



