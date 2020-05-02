Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 124 тысячи человек

В России общее число заразившихся коронавирусом превысило 124 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. За последние сутки зафиксировано 9623 новых заболевших. При этом, почти у половины (46,6 процента) не были клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе болеет около дух процентов от общего числа жителей. Глава города напомнил, что угроза нарастает и призвал жителей столицы ответственно относиться к действующему режиму самоизоляции.

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Согласно прогнозам ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в России сойдет на нет в начале августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

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