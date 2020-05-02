Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Он отметил, что это минимальное значение среди мировых городов, где зафиксирована пандемия. «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — пояснил градоначальник.

Материалы по теме Премьер Мишустин заразился коронавирусом Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов

Собянин добавил, что угроза коронавируса пока нарастает, и попросил жителей города ответственно отнестись к режиму самоизоляции.

Накануне, 1 мая, мэр Москвы выразил надежду на то, что столица избежит пика заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что для преодоления пика необходимо, чтобы заразилось 60 процентов населения — это почти семь миллионов человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Москве выявили 57 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 50 тысяч сейчас проходят лечение. Выздоровели 5766 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!