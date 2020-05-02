Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (5358), Московской области (807), Петербурге (323). Далее идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области, Республика Дагестан (109), Рязанская (98) область, Башкортостан (92), а также Тульская область (88), и Республика Северная Осетия (85).

Меньше всего заражений в Республике Тыва и в городе Севастополь — по одному случаю. За сутки зарегистрировано 57 летальных исходов, выздоровели 1793 человека.

По данным на 2 мая в России 124 054 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 1222 человека погибли, а 15,013 тысяч — выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



