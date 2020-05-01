Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области, Ставропольский край (89), а также Брянская (88), и Мурманская (86) области. За сутки зарегистрировано 96 летальных исходов, выздоровели 1601 человек.

В Ростовской области — 83 новых случая, в Тульской — 82, в Башкортостане — 77, в Северной Осетии — 73, в Татарстане — 71, в Курской области и Краснодарском крае — по 66.

Меньше всего заражений зафиксировали в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Сахалинской областях — по 1.

По данным на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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