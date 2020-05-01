В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Новые случаи выявили в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Также зафиксировано 96 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом; полностью выздоровел 1601 человек.
Общее число заразившихся с начала эпидемии — 114 431.
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