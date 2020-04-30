За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 106 498.

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За предыдущие сутки, с 28 по 29 апреля, в России обнаружили 5841 новый случай заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом 108 человек скончались, 1830 — выздоровели.

Накануне, 29 апреля, футуролог Данил Медведев назвал возможные плюсы пандемии коронавируса для человечества, если она растянется на годы. В таком случае, по его словам, произойдет пересмотр приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. «Мы поймем наконец, что мир хрупкий, и его надо беречь, а наша нынешняя экономическая система направлена не на то, чтобы сделать человека здоровым и счастливым, а на свое самоподдержание», — пояснил эксперт.

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