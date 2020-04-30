Коронавирус оказался страшнее опасной формы гриппа

Коронавирусная инфекция COVID-19 страшнее, чем вирус H1N1, который является возбудителем свиного гриппа и был причиной пандемии в 2009 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Андрея Шульдякова, заведующего кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета.

По словам ученого, если сравнивать количество больных в реанимациях в 2009 году и в настоящее время, то становится очевидно, что эти показатели несопоставимы. Из ста пациентов, которые подключены к инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирает примерно половина. Поскольку в развитых странах, включая Россию, много пациентов находятся на ИВЛ, то число смертей от COVID-19 оказывается значительно больше, чем от опасных форм гриппа.

Специалист считает, что ограничительные меры в России оправданы, поскольку они позволили сохранить жизнь большему числу людей.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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