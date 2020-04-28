Подтвержден новый путь передачи коронавируса

Китайские ученые подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 способен передаваться от человека к человеку через аэрозоли размером примерно микрометр во внутрибольничных помещениях. Свои выводы о новом пути распространения патогена исследователи опубликовали в статье в журнале Nature.

Специалисты изучили аэродинамику вируса в различных помещениях двух больниц в городе Ухань, где началась пандемия COVID-19. Они измерили содержание РНК вируса в аэрозолях в феврале и марте 2020 года.

Концентрация РНК в изоляторах и проветриваемых помещениях была очень низкой, однако в туалетных зонах содержание вирусов оказалось повышенным. В большинстве общественных зон РНК коронавируса не обнаружилась, за исключением тех пространств, где наблюдались скопления людей. Ученые нашли высокие концентрации вирусного генетического материала в помещениях для медицинского персонала, при этом больше всего патогена содержалось в аэрозолях размером около микрометра.

Строгие процедуры санитарной обработки позволяют снизить уровень РНК вируса до необнаруживаемых значений. По словам ученых, результаты показывают, что вентиляция помещений и дезинфекция средств индивидуальной защиты и туалетных зон предотвращают распространение вируса. Однако в будущем необходимо установить способность SARS-CoV-2, находящихся в аэрозолях, к заражению.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона. С начала эпидемии умерли более 211 тысяч человек, выздоровели более 890 тысяч.

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