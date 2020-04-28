Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на больничную организацию Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP).

Так, испытания лекарства от ревматоидного артрита показали его эффективность в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов вызываемого коронавирусом заболевания — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом. Считается, что пациенты с таким заболеванием страдают от острой респираторной недостаточности.

Первые результаты касаются выборочного контролируемого мультицентрического исследования с тоцилизумабом — моноклональным антителом, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкина-6 и используется, в том числе, при лечении ревматоидного артрита.

Исследование охватило 129 пациентов. Из них 65, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение. По итогам наблюдений выяснилось, что меньшее число пациентов находились в критическом состоянии.

Ранее в России подтвердили эффективность препарата от малярии «Мефлохин» против коронавируса. Испытания проводились на 347 инфицированных людях. У 78 процентов пациентов со средне-тяжелым состоянием на фоне лечения мефлохином «отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани».

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