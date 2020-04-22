В России подтвердили эффективность препарата от малярии против коронавируса

Предварительные исследования в России препарата от малярии «Мефлохин» против коронавируса показали положительные результаты. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Испытания проводились на 347 инфицированных людях. У 78 процентов пациентов со средне-тяжелым состоянием на фоне лечения мефлохином «отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани».

Мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса SARS-CoV-2 и привел к элиминации вирусной РНК на 5-е - 7-е сутки. Отмечается удовлетворительная переносимость препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов со стороны органов зрения и центральной нервной системы.

Уточняется, что эти данные сопоставимы с результатами, ранее опубликованными китайскими учеными.

Достоверные выводы об эффективности и безопасности мефлохина для лечения коронавируса будут сделаны ФМБА России до 20 мая.

По данным на 22 апреля, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 500 инфицированных умерли. Во всем мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, почти 180 тысяч заболевших скончались.

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