В России начали тестировать препараты от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования препаратов от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.

Тестирования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир» будут проводиться в трех группах больных с разной тяжестью состояния. Исследования проведут с письменного согласия инфицированных коронавирусом в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, уточнили в пресс-службе.

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Ранее американские врачи со ссылкой на опыт коллег из Китая и Франции заметили, что одно из лекарств — гидроксихлорохин — не показывает свою эффективность и нуждается в дополнительных исследованиях. В частности, французские медики давали препарат 11 пациентам, в результате после шести дней лечения анализы восьмерых больных показывали положительный статус COVID-19.

В начале апреля американские врачи отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа лечить больных гидроксихлорохином заявлением, что эффективность лекарства не доказана. Также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заметило, что препарат имеет слишком много побочных эффектов. В обычной практике гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки, артрита, при заболеваниях кожи.

С начала коронавирусной пандемии в России было зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. Из них 494 человека выздоровели, 58 человек с коронавирусом умерли.

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