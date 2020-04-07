В России начали тестировать препараты от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования препаратов от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Федерального медико-биологического агентства.
Тестирования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир» будут проводиться в трех группах больных с разной тяжестью состояния. Исследования проведут с письменного согласия инфицированных коронавирусом в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, уточнили в пресс-службе.
Ранее американские врачи со ссылкой на опыт коллег из Китая и Франции заметили, что одно из лекарств — гидроксихлорохин — не показывает свою эффективность и нуждается в дополнительных исследованиях. В частности, французские медики давали препарат 11 пациентам, в результате после шести дней лечения анализы восьмерых больных показывали положительный статус COVID-19.
В начале апреля американские врачи отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа лечить больных гидроксихлорохином заявлением, что эффективность лекарства не доказана. Также Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заметило, что препарат имеет слишком много побочных эффектов. В обычной практике гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки, артрита, при заболеваниях кожи.
С начала коронавирусной пандемии в России было зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. Из них 494 человека выздоровели, 58 человек с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения